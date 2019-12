Sumudica Konyaspor maçında yaşananları anlattı!

11.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:42

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Konyaspor maçı sonrası rakip takım taraftarlarına, 'Küme düşeceksiniz' şeklinde el hareketi yaptığı yönündeki haberlere cevap verdi. Rumen teknik adam, yaptığı hareketin Konyaspor taraftarına olmadığını, o hareketi kendisine küfür edenlere karşı yaptığını söyledi.



Gaziantep Futbol Kulübü, Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, Teknik Direktör Marius Sumudica çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor maçının ardından rakip takım taraftarlarıyla yaşadığı tartışmaya açıklık getiren Marius Sumudica, yaptığı hareketin Konyaspor taraftarına olmadığını, o hareketi kendisine küfür edenlere karşı yaptığını ifade etti.



"Sadece olanları anlatmaya çalıştım"



Sumudica, Konyaspor maçının ardından yaşananları anlatarak, "Ben maçtan sonra sıcaktım. Sadece taraftarı alkışlamak istedim. Beni provoke ettiler, bana bağırdılar. Benim ülkemde bu tür şeyler normal olduğu için burada da aynı şeylerin normal olduğunu düşündüm. Sadece rakip taraftarın bana ne yaptığını anlatmaya çalıştım, oradaki basın mensuplarına. Benim yaptığım hareketler kimseye karşı değildi. Sadece olanları anlatmaya çalıştım, yaptığım el hareketleri ve sözlerle. Buradaki herkese saygı duyuyorum. Ben maçın sonunda sıcağa sıcağına olduğu için bunları yutamadım, kendime yediremedim. Böyle bir açıklamada bulundum. Dediğim gibi bana yapılanları ben anlattım, kendimden katıp, bir şeyler söylemedim. Bana karşı yapılan el hareketlerini ve küfürleri ben orada basın mensuplarının önünde söyledim. Ben bu hareketi Konyaspor taraftarlarına değil, orada bana hakaret edene yaptım. Çünkü ilk başta alkışlamıştım. Bana hakaret eden, bana küfür eden taraftarlara yaptım. Eğer böyle devam ederseniz, kümeye düşersiniz diye. Bana yapılan bir hakaret vardı. O yüzden ben bu hareketi yaptım. Bütün Konyaspor taraftarlarını bunun dışında tutuyorum" dedi.



"Kendimi Türk olarak görüyorum"



Konyaspor maçında yaşananların ardından PFDK'ya sevk edilen Sumudica, kendisini bir Türk olarak gördüğünü belirterek, "PFDK'ya sevk edildim. Bu sene hiçbir şey yapmadım, bu sene hiç ceza almadım. Bu ilk hareketim. Şu an ligde tek yabancı hoca benim. Ben kendimi bir yabancı olarak değil, kendimi Türk olarak görüyorum. Karşılaştırılırken de beni Türk olarak karşılaştırılırsa mutlu olurum" diye konuştu.



"Her şey Gaziantep Futbol Kulübü için"



Kayserispor karşısına 3 puan kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Rumen teknik adam, "Türkiye'ye geldiğimde çalıştığım ilk kulüp. İlkleri yaşadım orada, ama şu an Gaziantep'in hocasıyım. Bu şehri, bu takımı seviyorum. Her şey Gaziantep Futbol Kulübü için. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ailemin bir ferdi olsa sahada ben yine de kazanmak isterim. Saygı duyulmak isteniyorsa saygı duyarım, ama sahaya çıktığımda düdük çaldığında elimden geleni oyuncularımın da yapmasını isterim. Kendim de her şey için mücadele ederim. Zor bir maç olacak, orta sahadaki oyuncularımız eksik. Ligin başından beri çok fazla sakat verdik, oyuncuları kaybediyoruz. Ekibimle beraber iyi çalışıyoruz. Sahaya en iyi 11'i sürmeye çalışacağız bu maçı kazanmak için. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA