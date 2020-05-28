Suluova'daki camiler ibadete hazır
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Suluova'daki camiler ibadete hazır

Suluova Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta açılacak olan camiler ve belirlenen ibadet alanları için dezenfekte ve hijyen çalışması yaptı.

Suluova'daki camiler ibadete hazır
28.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:03

Suluova Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta açılacak olan camiler ve belirlenen ibadet alanları için dezenfekte ve hijyen çalışması yaptı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler ve belirlenen ibadet alanlarında Suluova Belediyesi dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı.

"Camilerimizle ilgili her türlü önlemi aldık"

Tüm tedbirleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Hemşehrilerimiz uzun bir aradan sonra camilerimizde gönül rahatlığı ve huzurla temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi hem dezenfekte ettik, hem de baştan aşağı temizleyerek hijyenik hale getirdik. İbadetlerimizi yaparken de sosyal mesafe kuralına mutlaka riayet edelim. İnşallah biraz daha sabırla bu zor günleri geride bırakacağız" diye konuştu.

İlk günden itibaren ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Üçok, "Hemşehrilerimizin mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini, korunma kurallarına uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı atlatılacağını söyledi.

Suluova'da cuma namazı kılınacak mekanlar ise şöyle:

Yenimahalle Hacı Mustafa cami avlusu, Yenidoğan Mahallesi cami avlusu, Cevizdibi Mahallesi Cami bahçesi, TOKİ Şehzade Cami önü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Hacı Nebi Cami avlusu, Şehzadeler Kur'an kursu bahçesi ve Kozlu Un Fabrikasının önündeki alan. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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