Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:10
Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seda Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Üst katta mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran ekipler, yangını söndürdü.

Yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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