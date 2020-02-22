Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yayla Mahallesi Seda Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Üst katta mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran ekipler, yangını söndürdü.
Yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.