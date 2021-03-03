Sudan ve Uganda'dan Nil'e kıyısı olan ülkelere zirve çağrısı
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Sudan ve Uganda'dan Nil'e kıyısı olan ülkelere zirve çağrısı

03.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:58
Sudan ve Uganda'dan Nil'e kıyısı olan ülkelere zirve çağrısı

Sudan ve Uganda, Nil Nehri havzasındaki ülkelere nehirden nasıl yararlanacaklarıyla ilgili meseleleri görüşmek üzere zirve çağrısı yapılması konusunda anlaştı.

Sudan ve Uganda, Nil Nehri havzasındaki ülkelere nehirden nasıl yararlanacaklarıyla ilgili meseleleri görüşmek üzere zirve çağrısı yapılması konusunda anlaştı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Uganda'ya gerçekleştirdiği günübirlik resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile başkent Kampala'da bir araya geldi.

Görüşmede siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili konular masaya yatırıldı.

İki lider, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla Nil'e kıyısı olan ülkelere zirve daveti gönderilmesi konusunda anlaştı.

Açıklamada zirvenin ne zaman yapılacağı belirtilmedi.

11 ülkeyi dolaşarak Akdeniz'e dökülüyor

Dünyanın en uzun nehri Nil'in havzasında Eritre, Uganda Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Mısır, Demokratik Kongre Cumhuriyeti, Burundi, Tanzanya, Ruanda ve Kenya yer alıyor.

Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleşmesinden oluşan Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Etiyopya'daki Mavi Nil Nehri'nden geliyor.

Etiyopya'da inşası süren Hedasi Barajı'nın Nil Nehri havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz ise sürüyor.

Etiyopya'nın Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil'in yatağını değiştirerek inşa ettiği Hedasi Barajı'nın (Büyük Rönesans Barajı) nehir havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz tüm girişimlere rağmen çözülemedi.

Mısır'ın itiraz ve tehditlerine rağmen 2011'de barajın inşasına başlayan ve halihazırda yüzde 80'ini tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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