Sudan'da Kovid-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti
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Sudan'da Kovid-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 kişi artarak, 137'ye yükseldi.

Sudan'da Kovid-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti
23.05.2020 06:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:11

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 kişi artarak, 137'ye yükseldi.?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 16 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.?

Açıklamada, toplam vaka sayısının 3 bin 378'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 137'ye çıktığı kaydedildi.?

Ayrıca 372 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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