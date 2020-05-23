Sudan'da Kovid-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 kişi artarak, 137'ye yükseldi.
23.05.2020 06:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:11
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 kişi artarak, 137'ye yükseldi.?
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 16 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.?
Açıklamada, toplam vaka sayısının 3 bin 378'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 137'ye çıktığı kaydedildi.?
Ayrıca 372 kişinin de iyileştiği bildirildi.
Kaynak: AA