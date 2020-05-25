Su kuyusunda egzoz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı (3)- Yeniden Abonelerin dikkatine;'Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı' başlıklı haberimizi olayda 1 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle düzeltilerek yeniden geçiyoruz.

Abonelerin dikkatine;

'Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı' başlıklı haberimizi olayda 1 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle düzeltilerek yeniden geçiyoruz.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde ceviz ağaçlarını sulamak için girdiği kuyuda su pompasının egzozundan yayılan gazdan zehirlenen Yusuf Aydınhan (42) hayatını kaybederken, onu kurtarmak için kuyuya giren ve zehirlenen Ercan Aydınhan (50), Fatma Aydınhan (50), İdris Aydınhan (27), İbrahim Aydınhan (26) ve Tahsin Yaşar'ın (38) tedavileri devam ediyor. Yaralılardan Ercan Aydınhan'ın duran kalbinin hastaneye götürülürken ambulansta yapılan müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Olay, bugün 15.30 sıralarında Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Çamlıbel Mahallesinde çiftçilik yapan Ercan Aydınhan (50), eşi Fatma (50), oğulları İdris (27), İbrahim Aydınhan (26) ile kardeşi Yusuf Aydınhan ve kayınbiraderi Tahsin Yaşar (38), Yeşilyayla Mahallesindeki ceviz bahçesini gitti. İddiaya göre Yusuf Aydınhan, su pompası arıza yapınca yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Su motorunu tamir eden Yusuf Aydınhan, pompanın çalışmasıyla egzozundan çıkan gaz nedeniyle zehirlendi. Aydınhan'ın kuyuda baygınlık geçirdiğini gören 5 akrabası, kurtarmak amacıyla kuyuya girdi, ancak onlar da zehirlendi.AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Çameli Şubesi ekipleri olay yerinde kuyuya girerek zehirlenen 6 kişiyi kuyudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Aydınhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen 5 kişiden Ercan Aydınhan ise duran kalbinin hastaneye götürülürken, ambulansta yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldığı öğrenildi. Hayata döndürülen Ercan Aydınhan ile Fatma Aydınhan, İdris Aydınhan, İbrahim Aydınhan ve Tahsin Yaşar ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ölen Yusuf Aydınhan'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay hakkında bilgi veren Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Yılmaz Kapan, "Motoru tamir etmek için Yusuf Aydınhan'ın zehirlendiğini fark edince diğer 5 kişi de onu kurtarmak için kuyuya girmiş. Su motorundan yayılan gazdan hepsi zehirlenmiş. Mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. Hepsi kuyudan çıkarıldı ancak Yusuf hayatını kaybetti" dedi.

Kaynak: DHA