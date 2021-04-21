Star Wars: Knights of the Old Republic yenilenerek geri dönüyor!
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Star Wars: Knights of the Old Republic yenilenerek geri dönüyor!

Star Wars: Knights of the Old Republic yenilenerek geri dönüyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

2003 yılında çıkan rol yapma oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic'in yenilenerek geri döneceği duyuruldu.

MinnMax ile bir röportaj gerçekleştiren Bloomberg'ten Jason Schreier, 2003 yılında çıkan rol yapma oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic Remake'in gerçek olduğunu belirtti. Ek olarak verilen bu bilgiyi Eurogamer'da destekledi.

KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC YENİLENİYOR

Projenin geliştiriciliğini üstlenen Aspyr, daha önce Star Wars Episode I: Racer, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ve Star Wars: Republic Commando gibi oyunları modern platformlarda portlayan firma konumunda bulunuyor. Ancak Aspyr'ın, bu sefer yaptığı bir port değil, yeniden yapım olacak. Ayrıca, Aspyr'daki tüm stüdyoların bu proje üstünde çalıştığı söyleniyor.

Star Wars: Knights of the Old Republic'in yenilenmiş versiyonunun geleceği, geçen senenin başında Cenelinx tarafından duyurulmuştu. Star Wars: Knights of the Old Republic ile Star Wars: Knights of the Old Republic II - Sith Lords'tan içeriklerin alınacağı ve iki hikayeyi yeniden düzenleyeceği iddia edilmişti. Ayrıca, Star Wars: Knights of the Old Republic projesinin Electronic Arts dışında geliştirildiği biliniyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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