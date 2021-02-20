Star TV CANLI İbo Show izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Cumartesi günlerinin sevilen programı İbo Show, bugün de izleyenlere keyifli bir müzik şenliği sunacak. İbrahim Tatlıses yeni haliyle dikkat çekerken, birbirinden güzel konuklar da merak edildi. İbo Show Star TV canlı izleme linkini yazımızdan bulabilirsiniz! İbo Show bu haftaki konukları kimler?

Verdiği 9 yıllık aradan sonra ekranlara dönen İmparator İbrahim Tatlıses Star TV ekranlarında İbo Show ile geri döndü! İbo Show 13 Şubat konuklarının ardından bu haftanın konukları da sevenler tarafından merak edildi! Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni tarzı da dikkat çekerken, izleyiciler İbo Şov bu hafta konuklarını araştırmaya başladı! İbo Show Star TV canlı izleme linkini yazımızdan bulabilirsiniz! İbo Show bu haftaki konukları kimler?İşte detaylar...

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20 ŞUBAT İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLERDİR?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre bugün yani Cumartesi günü 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları:

Latif Doğan

Bedia Akartürk

Nuri Sesigüzel

Uğur Karakuş

Kahtalı Miçe/ Mıçı