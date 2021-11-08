Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 8,28 azalarak 449 milyon 874 bin 885 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 15.00-19.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 23.00'te 399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 851 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 853 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 649 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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