Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Göztepe, konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta Kubilay Kanatsızkuş ve Aliou Traore'nin golleriyle Göztepe galip geldi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Mustafa Tosun, Yahya Kemal Yurtbilir
Göztepe: Arda Özçimen, Tarkan Serbest, Fıratcan Üzüm (Dk. 61 Ogün Bayrak), Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Aliou Traore, Yalçın Kayan (Dk. 46 Ahmed Ildız), Mamah (Dk. 61 Tijanic), Yunus Emre Gedik (Dk. 78 Ali Dere), Celil Yüksel (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Kubilay Kanatsızkuş
1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Emirhan Zaman (Dk. 61 Tunahan Ergül), Buğrahan Karslı, Elano Lorenzo Yegen, Ali Sühan Demirel (Dk. 71 Batuhan Kör), Behlül Aydın, Nizamettin Çalışkan (Dk. 61 Hakan Yeşil), Abdurrahman Emir Alagöz, Selman Faruk Dibek (Dk. 74 Abdulkadir Korkut), Hurşit Taşcı, Uğur Can (Dk. 71 Rahmi Can Mutlu)
Goller: Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 78 ve 80 Aliou Traore (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 44 Buğrahan Karslı ( 1461 Trabzon FK), Dk. 62 Celil Yüksel, Dk. 85 Ogün Bayrak (Göztepe)
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, konuk ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi 1461 Trabzon FK'yi 3-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.