Üye Girişi
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Göztepe, konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta Kubilay Kanatsızkuş ve Aliou Traore'nin golleriyle Göztepe galip geldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Mustafa Tosun, Yahya Kemal Yurtbilir

Göztepe: Arda Özçimen, Tarkan Serbest, Fıratcan Üzüm (Dk. 61 Ogün Bayrak), Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Aliou Traore, Yalçın Kayan (Dk. 46 Ahmed Ildız), Mamah (Dk. 61 Tijanic), Yunus Emre Gedik (Dk. 78 Ali Dere), Celil Yüksel (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Kubilay Kanatsızkuş

1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Emirhan Zaman (Dk. 61 Tunahan Ergül), Buğrahan Karslı, Elano Lorenzo Yegen, Ali Sühan Demirel (Dk. 71 Batuhan Kör), Behlül Aydın, Nizamettin Çalışkan (Dk. 61 Hakan Yeşil), Abdurrahman Emir Alagöz, Selman Faruk Dibek (Dk. 74 Abdulkadir Korkut), Hurşit Taşcı, Uğur Can (Dk. 71 Rahmi Can Mutlu)

Goller: Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 78 ve 80 Aliou Traore (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Buğrahan Karslı ( 1461 Trabzon FK), Dk. 62 Celil Yüksel, Dk. 85 Ogün Bayrak (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, konuk ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi 1461 Trabzon FK'yi 3-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası 1461 Trabzon Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title