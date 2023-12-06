Haberler ›› Spor ›› Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup etti

6 Aralık 2023 16:09 Son Güncelleme: 16:11 Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Göztepe, konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta Kubilay Kanatsızkuş ve Aliou Traore'nin golleriyle Göztepe galip geldi.