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Zeynep Sönmez Roland Garros elemelerinde final turuna çıktı

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Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın elemelerinde Aliaksandra Sasnovich'i yenerek final turuna çıktı. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeynep mücadeleyi 2-1 kazandı.

Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ( Roland Garros ) elemelerinde karşılaştığı Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ikinci turda klasmanının 104. sırasındaki Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile karşılaştı.

Milli tenisçi, mücadeleyi 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan 22 yaşındaki Zeynep, final turunda dünya 126 numarası 27 yaşındaki Hırvat Jana Fett'le ana tabloya kalabilmek için yarın karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Roland Garros Zeynep Sönmez Türkiye Fransa Spor Güncel Haberler

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