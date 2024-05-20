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Zeynep Sönmez Roland Garros elemelerinde 2. tura çıktı

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Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın elemelerinde Sırp rakibini yenerek 2. tura yükseldi. İlk tur maçında Dejana Radanovic'i 2-0 mağlup eden Zeynep, bir sonraki turda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ( Roland Garros ) elemelerinde karşılaştığı Sırp Dejana Radanovic'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 236. sırasındaki Dejana Radanovic ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan Zeynep, 2. turda dünya 104 numarası Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'in karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

Roland Garros Zeynep Sönmez Fransa Spor Güncel Haberler

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