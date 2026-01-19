Haberler

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Zaferin ardından ülkede büyük bir coşku yaşandı, binlerce kişi sokaklara döküldü ve kutlamalar gece boyunca devam etti. Senegal, 2021'in ardından bir kez daha Afrika futbolunun zirvesine çıktı.

  • Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
  • Senegal'in şampiyonluğunun ardından ülke genelinde binlerce kişi sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.
  • Senegal, 2021'den sonra ikinci kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından ülkede büyük coşku yaşandı. Son düdükle birlikte binlerce kişi sokaklara çıktı, kutlamalar gece boyunca sürdü.

SENEGAL ŞAMPİYON OLDU, ÜLKE SOKAĞA İNDİ

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı uzatmalarda 1-0 mağlup eden Senegal, kupayı kazanır kazanmaz ülkede kutlamalar başladı. Son düdüğün ardından ülke genelinde meydanlar doldu, insanlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

MEYDANLAR DOLDU, KUTLAMALAR GECEYE TAŞTI

Şampiyonluk haberinin gelmesiyle birlikte şehir merkezlerinde kalabalıklar toplandı. Senegal bayraklarıyla yapılan kutlamalarda tezahüratlar yükseldi, konvoylar oluştu. Sokaklarda yaşanan coşkunun, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne olduğu belirtildi.

TARİHİ ZAFERİN ARDINDAN BÜYÜK COŞKU

Senegal, 2021'in ardından bir kez daha Afrika futbolunun zirvesine çıkarken, şampiyonluk sevinci yalnızca statla sınırlı kalmadı. Ülke genelinde kutlamalarla Senegal'in tarihi başarısı adeta bayrama dönüştü.

İşte o anlar;

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma

Kan donduran iddia! Ateşkes sonrası hemen düğmeye basıldı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

Ortalığı karıştıracak görüntü! Sokağa inenleri tek tek vurmuşlar
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve

Trump'ın tehdidi piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

Geceye damga vuran görüntü
Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek

Mert Hakan'ı hüngür hüngür ağlatacak video
9 maçlık seri bitti! Barcelona'ya büyük şok

9 maçlık seri bitti! Dünya devine büyük şok
2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

Ülkeyi ayağa kaldıran katliam gibi kaza! Ölü sayısı korkunç boyutlarda
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

Kadın bakan, resmi ziyarette soluğu striptiz kulübünde aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kafilesi Alanya'da mahsur kaldı

Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı
ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

Kadın bakan, resmi ziyarette soluğu striptiz kulübünde aldı
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltıyı kurtarıp şampiyonlar
Fenerbahçe kafilesi Alanya'da mahsur kaldı

Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı
İran'daki gösteriler 23 gündür sürüyor! Ölü sayısı 3 bin 919'a yükseldi

Komşu iç savaşa sürükleniyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler