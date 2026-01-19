Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Zaferin ardından ülkede büyük bir coşku yaşandı, binlerce kişi sokaklara döküldü ve kutlamalar gece boyunca devam etti. Senegal, 2021'in ardından bir kez daha Afrika futbolunun zirvesine çıktı.
SENEGAL ŞAMPİYON OLDU, ÜLKE SOKAĞA İNDİ
MEYDANLAR DOLDU, KUTLAMALAR GECEYE TAŞTI
Şampiyonluk haberinin gelmesiyle birlikte şehir merkezlerinde kalabalıklar toplandı. Senegal bayraklarıyla yapılan kutlamalarda tezahüratlar yükseldi, konvoylar oluştu. Sokaklarda yaşanan coşkunun, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne olduğu belirtildi.
TARİHİ ZAFERİN ARDINDAN BÜYÜK COŞKU
İşte o anlar;