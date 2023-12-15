Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde Haftanın Maçları

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak. Liglerde maç programı şöyle...

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 Galatasaray Daikin-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Aydın Mimar Sinan)

17.00 Karayolları-Sarıyer Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

19.00 -Beşiktaş AYOS-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

22 Aralık Cuma:

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)

19.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD (Bitlis Adilcevaz)

18.00 Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17 Aralık Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Antakya Merkez)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

16.30 RAMS Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor (Cizre)

18 Aralık Pazartesi:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

Bu arada Efeler Ligi'nin 12'nci haftasındaki Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Belediyespor maçı, başkent ekibinin CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına denk geldiği için 6 Aralık Çarşamba günü oynanmış ve Ziraat Bankkart, rakibini 25-23, 25-18 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.