Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23. ve 24. hafta maçları
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta maçları yapılacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antakya Merkez)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)
6 Mart Çarşamba:
13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
13.00 TÜRŞAD- Arkas Spor (Adilcevaz Bitlis)
14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)
Vodafone Sultanlar Ligi
6 Mart Çarşamba:
13.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.00 Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
17.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Karayolları (Süleyman Evcilmen Antalya)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş Ayos (İstanbul Burhan Felek Vestel)
17.30 PTT- Fenerbahçe Opet (TVF Ziraat Bankkart)