Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Spor Haberleri

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçArkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnel, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay, Bertuğ Öndeş)TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Arkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnel, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay, Bertuğ Öndeş)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Umut Demir, Ali Çayır, Vukasinovic, Ahmet Tetik, Alp Akkuş, Görkem Sertel)

Setler: 25-22, 18-25, 24-26, 25-19, 11-15

Süre: 119 dakika (26, 24, 28, 24, 17)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ilk maçında TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Ahmet Karataş Burhan Felek voleybol Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title