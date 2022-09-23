Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçArkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnel, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay, Bertuğ Öndeş)TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat,... Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç Arkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnel, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay, Bertuğ Öndeş) TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Umut Demir, Ali Çayır, Vukasinovic, Ahmet Tetik, Alp Akkuş, Görkem Sertel) Setler: 25-22, 18-25, 24-26, 25-19, 11-15 Süre: 119 dakika (26, 24, 28, 24, 17) Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ilk maçında TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-2 yendi. Spor Kaynak: AA / Ragıp Tekin Ahmet Karataş Burhan Felek voleybol Sigorta Spor Haberler

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