VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi son 2 maçını kazanırken, konuk ekip ise 40 puanla 12. sırada yer alıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan İstanbul temsilcisi, 36 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise topladığı 40 puanla 12. sırada yer alıyor.