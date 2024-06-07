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Resmi Gazete'de Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı atama kararı! Resmi Gazete bugün (7 Haziran) kararları neler?

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7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete kararları ve atamaları merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin yer aldığı bugünkü sayıda, Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'nın görevden alındığı ve yerine Salih Tanrıkulu'nun atandığı duyuruldu. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüklerine de çeşitli atamalar yapıldı. Peki, Resmi Gazete bugün (7 Haziran) kararları neler?

7 Haziran tarihli Resmi Gazete kararları açıklandı. Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı değişti.7 Haziran 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete bugün (7 Haziran) kararları neler? Detaylar haberimizdedir...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/178, 179)

YÖNETMELİKLER

–– Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/9)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/27554 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/1617 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2019/40761 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2024 Tarihli ve 2019/25805 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/11939 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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