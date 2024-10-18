Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi

Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias'ın başından geçen olay, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tobias ve eski eşi Ingrid Lima'nın Ekim ayı başında Maite adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Mutlu baba olduğunu düşünen Tobias, bebeğin doğumunu kutlamak için koluna "Maite, seni seviyorum" yazan bir dövme yaptırdı.

Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti. Günler sonra yapılan DNA testi, Tobias'ın biyolojik baba olmadığını ortaya çıkardı. Ingrid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Maite'nin anne karnına düştüğü dönemde ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu ve her ikisinin de başka kişilerle ilişki yaşadığını itiraf etti.

Genç yaşına rağmen parlak bir kariyere sahip olan Tobias, futbol dünyasında tanınan bir isim. U15 Güney Amerika Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, Bayern Münih ve Juventus gibi dev kulüplerin radarına girdi. Sonrasında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Tobias, bir süre Real Madrid forması da giydi. Şu anda yeniden Ukrayna ekibinde top koşturuyor.

Bu beklenmedik olay, özel hayatın gizliliği ve sosyal medyanın etkileri konusunda tartışmalara yol açtı. Tobias'ın henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Spor camiası ve taraftarlar, genç futbolcunun bu durumla nasıl başa çıkacağını merakla bekliyor.