Üye Girişi
Haberler

Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi

Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, kızı Maite'nin doğumunu kutlamak için koluna dövme yaptırdı ancak DNA testi sonucu biyolojik baba olmadığını öğrendi. Eski eşi Ingrid Lima, sosyal medya üzerinden ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu ve başka kişilerle ilişki yaşadıklarını itiraf etti. Bu olay, özel hayatın gizliliği ve sosyal medyanın etkileri konusunda tartışmalara yol açtı. Şu anda Ukrayna ekibinde top koşturan Tobias'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.

Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias'ın başından geçen olay, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tobias ve eski eşi Ingrid Lima'nın Ekim ayı başında Maite adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Mutlu baba olduğunu düşünen Tobias, bebeğin doğumunu kutlamak için koluna "Maite, seni seviyorum" yazan bir dövme yaptırdı.

Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti. Günler sonra yapılan DNA testi, Tobias'ın biyolojik baba olmadığını ortaya çıkardı. Ingrid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Maite'nin anne karnına düştüğü dönemde ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu ve her ikisinin de başka kişilerle ilişki yaşadığını itiraf etti.

Genç yaşına rağmen parlak bir kariyere sahip olan Tobias, futbol dünyasında tanınan bir isim. U15 Güney Amerika Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, Bayern Münih ve Juventus gibi dev kulüplerin radarına girdi. Sonrasında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Tobias, bir süre Real Madrid forması da giydi. Şu anda yeniden Ukrayna ekibinde top koşturuyor.

Bu beklenmedik olay, özel hayatın gizliliği ve sosyal medyanın etkileri konusunda tartışmalara yol açtı. Tobias'ın henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Spor camiası ve taraftarlar, genç futbolcunun bu durumla nasıl başa çıkacağını merakla bekliyor.

Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi

Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi

Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Sosyal Medya Real Madrid Brezilya Ukrayna Futbol Medya Lima Baba Spor

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin lira zam yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir? Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor? Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede? Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer nereli? Hepsiburada ne zaman kuruldu? Hepsiburada Türk şirketi mi? Avcılar Hospital olayı nedir? ''Yenidoğan Çetesi''nin çalıştığı hastanelerin isimleri! Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.