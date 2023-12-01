Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği (ISU) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası, İstanbul'da devam ediyor.

Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen ve 35 ülkeden 199 sporcu yarıştığı organizasyonda, Türkiye adına 69 sporcu yer alıyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aksoy, "Uluslararası yarışmamızın 5'incisini düzenlemekteyiz. 35 ülkeden 199 sporcuyla yarışmamız devam ediyor. Sorunsuz şekilde sürdürüyoruz. En büyük amacımız sporcuların seviyelerini görmek ve hangi aşamada olduklarını değerlendirmek. Yabancı sporcularla kendi sporcularımızı kıyaslayarak daha ileriye, başarıya götürüyoruz. Bu yarışmayla aynı zamanda ülkemizi ve İstanbul'u tanıtıyoruz. Federasyon olarak yarışma öncesinde çok başarılı yaz kampları geçirdik. Hedefimiz olimpiyat. Tüm kategorilerimizle olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Bununla ilgili de çok sıkı çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin imkanlar açısından çok iyi bir durumda olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerle kıyaslarsak en başarılı organizasyon yapan ülkeler arasındayız. Hiçbir sorun yok. Tecrübelerimizle, becerilerimizle hepsinin üstünden geliyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var. Misafirlerimiz çok mutlu. Biz yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu branş çok zor. Dünyada zorluk derecesinde ikinci sırada. Ergenliğe girdiklerinde çocuklarda düşüş oluyor. Ondan sonra toparlarsak hiç problemimiz kalmıyor ama gerçekten kondisyonu, cimnastiği her şeyi bir arada olan çok zor bir branş."

Organizasyon, yarın yapılacak yarışmaların ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.