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Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası Erzurum'da Başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası, Erzurum'da başladı. Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki spor ve etkinlik salonunda düzenlenen şampiyonaya, 29 üniversiteden 106 sporcu katılıyor. Şampiyona 8 Şubat Perşembe günü madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki spor ve etkinlik salonunda düzenlenen şampiyonaya, 29 üniversiteden 106 sporcu katılıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Judo Temsilcisi Dilek Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların 3 gün süreceğini belirterek, "29 üniversiteden 106 sporcumuz bu yarışlara katılıyor. Ferdi müsabakalar haricinde siyah kemer, kata ve karışık müsabakalar yapılacak." dedi.

Şampiyona 8 Şubat Perşembe günü madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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