Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan kura çekimi neticesinde Talasgücü Belediyespor, Sakarya'nın Sapanca Gençlikspor takımı ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 28'i amatör, 136'sı profesyonel olmak üzere toplam 164 takım, kupanın en büyüğü olabilmek için mücadele verecek.

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan kura çekimi neticesinde Talasgücü Belediyespor, Sakarya'nın Sapanca Gençlikspor takımı ile eşleşti.

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu müsabakalarına, 1. Ön Eleme Turu maçlarında tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katıldı. Talasgücü Belediyespor, Sakarya'nın Sapanca Gençlikspor takımı ile eşleşti.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 28'i amatör, 136'sı profesyonel olmak üzere toplam 164 takım, kupanın en büyüğü olabilmek için mücadele verecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. - KAYSERİ