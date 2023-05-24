Türkiye, İran ve Azerbaycan arasında dostluk köprüsü kurulması amacıyla bisikletli tur devam ediyor

Türkiye, İran ve Azerbaycan arasında dostluk köprüsü kurmak amacıyla 3 yıl önce başlatılan bisikletli tur etkinliği devam ediyor. İran'dan gelen 80 bisikletliye Iğdır ve Nahçivan'dan katılan 5 bisikletli, Ağrı Dağı'nın çevresini turlayarak dostluk mesajları verdi.

TÜRK, İran ve Azerbaycan arasında dostluk köprüsü kurulması amacıyla 3 yıl önce başlatılan bisikletli tur devam ediyor. İran'ın çeşitli kentlerinden gelen kadın-erkek 80 bisikletliye Iğdır ve Nahçivan'dan katılan 5 bisikletli, dostluk için pedal çevirerek Ağrı Dağı'nın çevresini turladı. Ağrı Dağı'nın etrafındaki Doğubayazıt ve Iğdır ile Aralık ve Tuzluca ilçelerini gezen bisikletliler dostluk mesajları verdi.

Türkiye, Azerbaycan ve İran arasında dostluk köprüsü kurmak amacıyla 3 yıl önce '1 gün 3 ülke' sloganıyla bisikletli tur etkinliği düzenlendi. Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan gelen bisikletliler, etkinlikte Ağrı Dağı'nın etrafını turladı. Her yıl mayıs ayında belirledikleri bir günde Türkiye'ye gelen bisikletliler, bu yıl 3'üncü kez buluştu. İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile İran Tebriz Saedan Bisiklet ve Dağcılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik için Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'yi giriş yapan bisikletliler, Doğubayazıt'ı gezdikten sonra Iğdır'a ulaştı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın 100 kilometreye yaklaşan çevresindeki Aralık, Tuzluca ilçelerini gezen bisikletliler, daha sonra Melekli beldesine gitti. Ata Ocağı'nda mola veren bisikletlilere İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi, etkinlik anısına madalya ve teşekkür belgesi verdi.

Tebriz'den yaklaşık 360 kilometre pedal çevirerek Iğdır'a gelen İranlı bisikletliler de gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Bir süre Iğdır ve ilçelerini pedallayan sporcular daha sonra ülkelerine geri döndü.