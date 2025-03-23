Türkiye'den listeye giren tek stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

GiveMeSport, ilginç özellikleri ve özel tasarımlarıyla ünlü olan futbol tarihinin benzersiz 10 stadyumunu sıraladı. Sıralamaya Türkiye'den sadece bir stat girdi 4. sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN SADECE TİMSAH ARENA LİSTE

Söz konusu listede Türkiye'den sadece Bursaspor'un maçlarını oynadığı Timsah Arena yer aldı. Şu an 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren yeşil-beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dışında Süper Lig'de şampiyon olmayı başaran tek takım konumunda.

DÜNYANIN EN BENZERSİZ 10 STADYUMU

10 stattan oluşan dünyanın en benzersiz 10 stadı listesi şu şekilde;

10- Eidi Stadı - Faroe Adaları

9- Estadio Municipal De Braga - Braga

8- Griffin Park - Brentford

7- Hernando Siles Stadı - Bolivya

6- Sapporo Dome - Hokkaido Consadole Sapporo

5- Pontiac Silverdome - Detroit Express

4- Timsah Arena: Bursaspor

3- Wembley: İngiltere

2- Olympiastadion - Almanya