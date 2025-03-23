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Türkiye'den listeye giren tek stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

Türkiye'den listeye giren tek stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları
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GiveMeSport, çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak futbol tarihinin en benzersiz 10 stadını belirledi. Hazırlanan listeye Türkiye'den sadece Bursaspor'un maçlarını oynadığı Timsah Arena girdi.

GiveMeSport, ilginç özellikleri ve özel tasarımlarıyla ünlü olan futbol tarihinin benzersiz 10 stadyumunu sıraladı. Sıralamaya Türkiye'den sadece bir stat girdi 4. sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN SADECE TİMSAH ARENA LİSTE

Söz konusu listede Türkiye'den sadece Bursaspor'un maçlarını oynadığı Timsah Arena yer aldı. Şu an 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren yeşil-beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dışında Süper Lig'de şampiyon olmayı başaran tek takım konumunda.

DÜNYANIN EN BENZERSİZ 10 STADYUMU

10 stattan oluşan dünyanın en benzersiz 10 stadı listesi şu şekilde;

  • 10- Eidi Stadı - Faroe Adaları

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 9- Estadio Municipal De Braga - Braga

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 8- Griffin Park - Brentford

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 7- Hernando Siles Stadı - Bolivya

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 6- Sapporo Dome - Hokkaido Consadole Sapporo

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 5- Pontiac Silverdome - Detroit Express

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 4- Timsah Arena: Bursaspor

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 3- Wembley: İngiltere

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 2- Olympiastadion - Almanya

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

  • 1- La Bombonera - Boca Juniors

Türkiye'den listeye giren stada çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en benzersiz stadyumları

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıo.rizaoglu:

Bursaspor candır gerisi teferruattır

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