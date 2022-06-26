Türkiye'de ilk kez düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali sona erdi - Haberler

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Türkiye'de ilk kez düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali sona erdi

AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye'de ilk kez düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali sona erdi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Türkiye'de ilk kez düzenlediği 2022 UIPM Dünya Kupası Finali karışık bayrak yarışı ile sona erdi.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Türkiye'de ilk kez düzenlediği 2022 UIPM Dünya Kupası Finali karışık bayrak yarışı ile sona erdi.

Eskrim sıralamalarıyla start alan ve sonrasında binicilik, eskrim bonus round, yüzme ve laser run etabıyla devam eden 90 dakikalık pentatlon formatıyla yapılan UIPM Dünya Kupası Finali'nde 12 ülkeden sporcular mücadele etti.

Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, bayrak yarışını 1327 puanla 5'inci sırada bitirdi.

Macaristan'dan Michelle Gulyas ve Balazs Szep çifti 1357 puanla birinci, Japonya'dan Taishu Sato ve Misaki Uchida çifti 1351 puanla ikinci, Polonya'dan Natalia Dominiak ve Daniel Lawrynowicz çifti ise 1341 puanla bayrak yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Dünya kupası serisinin son yarışı olan UIPM Dünya Kupası Finali, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde 90 dakikalık yeni modern pentatlon formatı şeklinde yapılan ilk final müsabakası oldu.

AA / Musa Samur - Spor

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