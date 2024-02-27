Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Garanfondo Bisiklet Yol Yarışı Bodrum'da yapılacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla olmak üzere ülke genelinde sadece 6 ilde organize ettiği Garanfondo Bisiklet Yol Yarışı 4. Uzun ve Kısa parkur olmak üzere 2 ayrı etapta 10 Mart tarihinde Bodrum'da pedallanacak.

Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada gerçekleştirilecek yarış; Tüm Türkiye'nin yanı sıra Dünyanın değişik ülkelerinden bisiklet tutkunlarını Bodrum'da ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile gerçekleştirilecek yarış Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Muğla ve Bodrum'un kırsalda bulunan köyleri de tüm dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Granfondoların 15 yaştan, 65-70 yaşa kadar Bisiklet Yarışı tutkunlarını bir araya getiren büyük organizasyonlar olduğu söyleyen,Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, "Bodrum 4. kez Granfondo'ya ev sahipliği yapacak, tüm Türkiye'de sadece 6 ilde gerçekleştirilen bu dev organizasyonun birisinin de Bodrum da gerçekleştirilmesi bizim için gurur verici. Sayın Valimiz, Bodrum Kaymakamımız, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, organizasyonun Bodrum'da gerçekleştirilmesinde büyük destekleri oldu. Umarım organizasyonu Bodrum'a yakışır bir şekilde gerçekleştirebiliriz" dedi.

9-10 Martta Bodrum Yarımadasında düzenlenecek olan ve 15 Ülkeden 500 e yakın sporcunun katılması beklenen Bodrum Halikarnas Granfondo yerli ve yabancı basın kuruluşlarının da büyük ilgisini çektiğini belirten Cömert, "Yarış nedeniyle yerli yabancı bir çok basın mensubunu ağırlayacak olan Bodrum, deniz, güneş ve kum turizminin yanı sıra spor turizmi ile de iddialı olduğunu gösterecek" dedi. - MUĞLA