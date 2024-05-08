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Türk Genç Milli Sporcular Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 74 Madalya Kazandı

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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk genç milli sporcular, 36'sı altın olmak üzere toplam 74 madalya kazandı. Şampiyonada takım sıralamasında Genç Kadınlar Milli Takımı birinci, Genç Erkekler Milli Takımı ise ikinci oldu.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç milli sporcular 36'sı altın, 74 madalya kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bratislava'da düzenlenen organizasyonda, sporcular 15 Yaş Yıldızlar, 18 Yaş ve 23 Yaş Gençler kategorilerinde bireysel ve takım müsabakalarında madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonanın ilk gününde genç kız ve erkek milli sporcular, sol kol müsabakalarında 17 altın, 11 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 36 madalya kazandı.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nın ikinci gününde ise genç kız ve erkek milli sporcular, sağ kol müsabakalarında 19 altın, 12 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 38 madalya elde etti.

Şampiyonada takım sıralamasında ise Genç Kadınlar Milli Takımı birinci, Genç Erkekler Milli Takımı ise ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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