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TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko

Sarı kart: Dk. 33 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında Tadic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

24. dakikada Becao'nun uzaktan sert şutunda, top dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı önünde Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.

44. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Feri Kadıoğlu'nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Kaynak: AA / Spor

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