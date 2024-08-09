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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk düdüğü çaldı! Galatasaray-Hatayspor maçı başladı

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0 eşitlik var.

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başladı. BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yaparken dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alıyor. Öte yandan VAR koltuğunda da Halil Umut Meler oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Bamgboye, Strandberg.

CANLI ANLATIM

1' Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk düdüğü çaldı. Galatasaray-Hatayspor maçı başladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Hatayspor Hatayspor Futbol Spor Haberler

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