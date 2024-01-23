Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Mobilizasyon ile devam eden idman, kuvvet çalışmasının ardından tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.