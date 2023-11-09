Trabzonspor, Bursa'da biber gazı saldırısına uğrayan aileyi tesislerde ağırladı

Trabzonspor formasıyla sokakta otururken biber gazı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetiyle tesislere davet edildi. Bolat ve ailesi antrenmanı ziyaret ederek Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, Bursa'da biber gazı saldırısına uğradıktan sonra sağlığına kavuşan Yusuf Emir Bolat ve ailesini tesislerde ağırladı.

Bursa'da üzerinde Trabzonspor formasıyla sokakta oturduğu sırada, yoldan geçen bisikletli bir şahsın biber gazı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetlisi olarak bugün kente geldi. Bolat ve ailesi antrenmanı ziyaret ederek Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON