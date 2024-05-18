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Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip, bu galibiyetle ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Dubois), Onur Ergün, Deniz Türüç (Dk. 83 Serdar Gürler), Kemen (Dk. 78 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 63 Pelkas), Davidson (Dk. 63 Figueiredo), Piatek

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Fernandez), Visca (Dk. 90+1 Orsic), Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)

Gol: Dk. 45+2 Onuachu ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 24 Mendy, Dk. 88 Uğurcan Çakır ( Trabzonspor ), Dk. 69 Ba, Dk. 90 Deniz Türüç (Kulübede), Dk. 90+5 Pelkas (RAMS Başakşehir)

Trabzospor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip, bu galibiyetle ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in kale sahasına gönderdiği ortada, Piatek kayarak vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan son anda topu çıkartarak gole engel oldu.

74. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Figueiredo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top direkten dönüp Uğurcan'a çarparak kornere gitti.

75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bardhi, savunmanın arkasına sarkan Fountas'ı pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcu, son anda Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle net bir fırsattan yararlanamadı.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Figueiredo, ceza sahası dışındaki Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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