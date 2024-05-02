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TFF 3. Lig Play-off 1. Turunda Kazanan Takımlar Belli Oldu

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TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 5 maçla başladı. Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi. Ayvalıkgücü Belediyespor, Edirnespor'u penaltılarla 4-3 mağlup ederek 2. tura çıktı. Turgutluspor, Efeler 09 Spor'a 4-1 yenilerek elendi. Silivrispor, Belediye Kütahyaspor'u penaltılarla 4-3 mağlup ederek 2. tura çıktı. Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor'u 4-0 mağlup ederek 2. tura çıktı. Tokat Belediye Plevnespor, Armoni Alanya Kestelspor'u 1-0 yenerek 2. tura çıktı.

TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 5 maçla başladı.

Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.

Turda saat 16.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle:

Ayvalıkgücü Belediyespor- Edirnespor : 1-1 (4-3 Penaltılar)

Turgutluspor- Efeler 09 Spor: 1-4

Silivrispor- Belediye Kütahyaspor : 1-1 (3-4 Penaltılar)

Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 4-0

Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0

Kaynak: AA / Spor

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