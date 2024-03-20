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TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya istifa etti

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenmedik bir istifa kararı geldi. TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi.

"SORUMLULUK ALANIMDAKİ AKSAKLIKLARDA ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLAMADIM"

Yazılı bir açıklama yapan Papatya, "Haziran 2022'den beri büyük bir gurur ve özveri ile yürüttüğüm 1. Lig'den Sorumlu TFF YK üyeliğinden ve oluşturduğumuz Fair Play ile diğer tüm alt komitelerden 14 Mart 2024 itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum. Görev sürecim boyunca bulunduğum tüm komitelerdeki üyelerimize, her zaman çok fedakarca çalışan TFF personeline, lig ayırmaksızın tüm kulüp Başkan, yönetici ve profesyonellerine teşekkür eder, Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve TFF YK arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

BAŞKA İSTİFALAR DAHA GELEBİLİR

TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği de öngörülüyor. TFF'deki yöneticilerden bazılarının son dönemde Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Suudi Arabistan'da yaşanan kaos ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle istifa etmeye hazırlandıkları iddialar arasında.

TALAT PAPATYA KİMDİR?

Talat Papatya, 1970 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Sakarya'da ilkokulu bitirdikten sonra Ankara'da Yükseliş Koleji'ne gitmiştir. Papatya, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birçok aile şirketinin yönetiminde yer almaktadır. 2014 yılından beri Göztepe Spor Kulübü'nün başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Koruncuk Vakfı'nda strateji planlama komisyonu üyesidir. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 3.Sayfa Spor Haberler

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