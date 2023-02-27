Ali Koç'a tepki yağıyor! Fenerbahçe taraftarının açtığı istifa etiketi zirveye yerleşti

Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada Ali Koç için açtığı "Yönetim istifa" etiketi gündemin zirvesine yerleşti. Eski başkan Aziz Yıldırım hakkında çok sayıda "Değerini bilemedik" paylaşımı görüldü.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında atılan siyasi sloganların ardından gündem karıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Maçlar seyircisiz oynansın ya da gerekli tedbirler alınsın" çağrısının ardından Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği'nden, "Spor kulüpleri siyasi tartışmaların parçası değildir. Bugüne kadar ve bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz" açıklaması paylaşıldı.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa" etiketi altında sportif yönetiminden memnun olmadığı Başkan Ali Koç için binlerce paylaşım yaptı. Eski başkan Aziz Yıldırım hakkında "Değerini bilemedik" paylaşımları görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları: