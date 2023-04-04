Son Dakika: MHK Başkanı Lale Orta: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Arda Güler için çalınan penaltı kesinlikle yanlış bir karar

Son dakika: MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta Süper Lig'deki pozisyonları değerlendirdi. Orta, kulüplere yaptığı çağrıda, her ay 1 gün tartışılan pozisyonları beraber konuşabileceklerini ifade etti. Orta ayrıca F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde Arda Güler'e verilen tartışmalı penaltı için "Kesinlikle yanlış alınmış bir karar. VAR da bunu düzeltmedi" dedi.

MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta eski hakem Hugh Dallas ile Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"HER AY 1 GÜN BELİRLEYİP DEĞERLENDİRELİM"

Süper Lig ekiplerine çağrıda bulunan Orta, "17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa, her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE YANLIŞ BİR KARAR"

Orta, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbide Arda Güler'in penaltı pozisyonunda verilen kararın kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. Orta, "Arda Güler'in pozisyonunda kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz. Hatta bir simülasyondan, aldatmacadan da bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde, seyrettirdiğiniz zaman bir kişinin buna penaltı diyeceğini düşünmüyorum. Yanlış karar. VAR da hatalı karar vererek bunu düzeltmedi" dedi.

İşte Lale Orta'nın tartışmalı pozisyonlar için yaptığı değerlendirmeler:

"OSAYI'YE KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

"Osayi için net bir kırmızılık pozisyon var. Karar kırmızı olmalıydı. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi.

"DIOUF'UN POZİSYONUNDA VAR UYGULAMASI DOĞRU"

Trabzonspor-Kayserispor maçında iptal edilen penaltı için VAR kayıtlarını dinledim. Mame Diouf kafayı vuruyor ama top Eren Elmalı'nın sırtına geliyor. Doğru bir VAR uygulaması oldu."

"DUBOIS'İN POZİSYONU KIRMIZI"

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, Konyaspor-Galatasaray maçında Dubois'e yapılan müdahale ve gösterilmeyen kırmızı kart için "Dubois'e müdahale var. Hakem için kolay değil, çünkü uzak. Dördüncü hakem pozisyonu görüyor ve yakın. Ondan müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızıdan yanayım. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı" değerlendirmesini yaptı.

"MERTENS-RODRIGUES POZİSYONUNDA VAR MÜDAHALESİ OLMAMASI DOĞRU"

Dallas, Mertens-Rodrigues pozisyonu için "Mertens, bu pozisyonda çok büyük bir risk alıyor. Şanslı ki çok fazla temas olmuyor. Sanırım hakem bu yüzden sarı karta yöneldi. Ama kırmızı kart olsa da bir şey söyleyemezsiniz. VAR'ın burada müdahale etmemesi, çok doğru. Sübjektif bir karar söz konusu" yorumunu yaptı.

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