Son dakika haberi: Trabzonsporlu Diabate'nin Partizan Kulübüne transfer çalışmaları başladı Son dakika haberi: Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. AA / Duygu Avunduk - Spor Spor Haberler Son Dakika

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