Son dakika haberi: Trabzonsporlu Diabate'nin Partizan Kulübüne transfer çalışmaları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Trabzonsporlu Diabate'nin Partizan Kulübüne transfer çalışmaları başladı

AA - Duygu Avunduk - Spor
Son dakika haberi: Trabzonsporlu Diabate'nin Partizan Kulübüne transfer çalışmaları başladı

Son dakika haberi: Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title