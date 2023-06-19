Son Dakika: A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti

Son dakika: Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'le kozlarını paylaştı.

VAR'DAN DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.

MORELL KIZARDI

Konuk ekibin futbolcusu Morrell, 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

HAKAN PENALTI KAÇIRDI

Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Ramsey elle müdahale etti hakem penaltı verdi. Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

UMUT ATTI İPTAL OLDU

Ferdi'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci kurtardı. Dönen topu Umut iyi kontrol etti ve ağlara gönderdi ama hakem elle oynama gerekçesiyle golümüzü iptal etti.

BU KEZ GOL GEÇERLİ

Barış'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Umut kale önünde kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu. Sonunda 1-0 öne geçtik.

ARDA GÜLER'DEN ŞAHANE GOL

Arda Güler, sağ çaprazdan sol ayağıyla harika vurdu. Top uzak köşeden ağlarla buluştu.

FARK 5 PUAN

Milli takımımız Galler ile puan farkını 5'e çıkardı ve EURO 2024 için büyük bir avantaj sağladı.