Solgar, milli voleybol takımlarının ana sponsoru oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında Solgar, milli voleybolcuların dünyadaki başarılarını destekleyecek.

Solgar, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında voleybol milli takımlar ana sponsoru oldu

Gıda takviyeleri alanında Türkiye'nin lider markalarından biri olan Solgar, Türkiye Voleybol Federasyonu ile voleybol milli takımları için sponsorluk anlaşmasına imza attı.

DETAYLAR PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ'NİN ARDINDAN AÇIKLANACAK

Solgar, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin ana sponsoru oldu. Marka, iş birliği kapsamında Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin dünyadaki başarılarını da destekleyecek.

İş birliğinin detayları A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katıldığı 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nin ardından TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.