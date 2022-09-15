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Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması

Spor Haberleri

Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor'da kulüp, malzeme sandığının havalimanında kaybolduğunu ve alternatif forma ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor'da kulüp, malzeme sandığının havalimanında kaybolduğunu ve alternatif forma ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor, Cluj Havalimanı'nda takımın malzeme sandığının kaybolduğunu ve Cluj ile oynanacak maça alternatif forma ile çıkacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile saha çıkacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Spor Haberler

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