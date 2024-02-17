Şırnak'ta U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor şampiyon oldu

Şırnak'ta düzenlenen ve 10 hafta süren U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor şampiyon oldu.

Yeni Şırnak Stadyumunda oynanan maçta Cizre Dicle Spor, Şırnak Futbol Kulübü takımı yenerek şampiyonluk elde etti.

Cizre Dicle Spor U14 ve A takım sorumlusu Burak Dadak, kulüp olarak çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları spora yönlendirmek istediklerini belirtti.

İlçeyi iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydeden Dadak, bunu da şampiyon olarak büyük bir başarı ile gerçekleştirdiklerini kaydetti.