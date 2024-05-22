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Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları yapıldı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final maçları oynandı. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda ve İspanya'dan 62 sporcu turnuvaya katıldı. Yarın yarı final müsabakaları yapılacak.

Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda ve İspanya'dan 62 sporcu katıldı.

Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, bugün çeyrek final maçlarında raket salladı.

İstanbul'dan organizasyona katılan 13 yaşındaki Çınar Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin turnuvaya özenle hazırlandığını dile getirdi. Çınar, yer almaktan mutluluk duyduğu turnuvaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Antalya'dan turnuvaya katılan aynı yaştaki Yasemin Pilet de gelmeden Şırnak'ı çok merak ettiğini söyledi. Kenti beğendiğini aktaran Yasemin, "Doğası ayrı bir güzel buranın. Güzel bir turnuva oluyor." dedi.

Talha Emin Bulut ise çeyrek finalde rakibini yenerek yarı finale yükseldiğini anlatarak, "Geçen yıl da turnuvaya katılmıştım, hasta olduğum için erken elendim. O turnuvada tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Bu turnuvada şampiyon olmak istiyorum, umarım hedefime ulaşırım." ifadelerini kullandı.

Turnuva, yarın yarı final müsabakalarıyla sürecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkmenistan Kazakistan İspanya Almanya Ukrayna Türkiye Şırnak Rusya Spor İran Spor Güncel Haberler

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