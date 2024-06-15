İllere göre bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bayram ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bayram namazı vakitlerini inceliyor. Hakkâri Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Hakkâri Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti ne?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, iki rekât olarak kılınır ve diğer namazlardan bazı farklılıkları vardır. İşte adım adım bayram namazı nasıl kılınır:

Niyet getirmek: Namaza başlamadan önce niyet edilir. Niyet kalben yapılır ve şöyle denir:

Ramazan Bayramı namazı için: "Niyet ettim Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Kurban Bayramı namazı için: "Niyet ettim Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Birinci rekât

İftitah Tekbiri (Başlama Tekbiri): Eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve "Allah-u Ekber" denir. Eller bağlanır.

Ek Tekbirler (Zaid Tekbirler): Başlama tekbirinden sonra, eller üç defa daha kulak hizasına kadar kaldırılır ve her defasında "Allah-u Ekber" denir. Her tekbirden sonra eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır.

Fatiha ve sure: İmam veya bireysel olarak namaz kılarken önce Fatiha Suresi okunur, ardından bir sure veya birkaç ayet okunur.

Rükû ve secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılır ve ardından ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekât

Ek Tekbirler (Zaid Tekbirler): İkinci rekâta kalkıldıktan sonra, Fatiha Suresi ve bir sure okunmadan önce eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve üç defa "Allah-u Ekber" denir. Eller her defasında yanlara bırakılır.

Fatiha ve Sure: Fatiha Suresi ve bir sure veya birkaç ayet okunur.

Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılır.

Tahiyyat: Son oturuşa geçilir, Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur ve sonrasında selam verilir.

Selam

Sağa ve Sola Selam: Son oturuşun duaları tamamlandıktan sonra, önce sağa, sonra sola "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek selam verilir.

• Bayram namazından sonra hutbe okunur. Hutbe, bayram namazının bir parçasıdır ve dinlenmesi sünnettir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU!

Adana Bayram Namazı : 05:52

Adıyaman Bayram Namazı : 05:38

Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07

Ağrı Bayram Namazı : 05:14

Aksaray Bayram Namazı : 05:54

Amasya Bayram Namazı : 05:41

Ankara Bayram Namazı : 05.54

Antalya Bayram Namazı : 06:11

Ardahan Bayram Namazı : 05:12

Artvin Bayram Namazı : 05:15

Aydın Bayram Namazı : 06:29

Balıkesir Bayram Namazı : 06:15

Bartın Bayram Namazı : 05:52

Batman Bayram Namazı : 05:27

Bayburt Bayram Namazı : 05:24

Bilecik Bayram Namazı : 06:05

Bingöl Bayram Namazı : 05:27

Bitlis Bayram Namazı : 05:21

Bolu Bayram Namazı : 05:57

Burdur Bayram Namazı : 06:10

Bursa Bayram Namazı : 06:09

Çanakkale Bayram Namazı : 06:20

Çankırı Bayram Namazı : 05:50

Çorum Bayram Namazı : 05:44

Denizli Bayram Namazı : 06:15

Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30

Düzce Bayram Namazı : 05:59

Edirne Bayram Namazı : 06:15

Elazığ Bayram Namazı : 05:32

Erzincan Bayram Namazı : 05:28

Erzurum Bayram Namazı : 05:21

Eskişehir Bayram Namazı : 06:04

Gaziantep Bayram Namazı : 05:43

Giresun Bayram Namazı : 05:30

Gümüşhane Bayram Namazı : 05:27

Hakkâri Bayram Namazı : 05:17

Hatay Bayram Namazı : 05:50

Iğdır Bayram Namazı : 05:10

Isparta Bayram Namazı : 06:09

İstanbul Bayram Namazı : 06.07

İzmir Bayram Namazı : 06:21

Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:44

Karabük Bayram Namazı : 05:52

Karaman Bayram Namazı : 06:00

Kars Bayram Namazı : 05:12

Kastamonu Bayram Namazı : 05:47

Kayseri Bayram Namazı : 05:47

Kilis Bayram Namazı : 05:45

Kırıkkale Bayram Namazı: 05:52

Kırklareli Bayram Namazı: 06:12

Kırşehir Bayram Namazı: 05:51

Kocaeli Bayram Namazı: 06:04

Konya Bayram Namazı: 06:01

Kütahya Bayram Namazı: 06:07

Malatya Bayram Namazı: 05:37

Manisa Bayram Namazı: 06:19

Mardin Bayram Namazı: 05:29

Mersin Bayram Namazı: 05:55

Muğla Bayram Namazı: 06:19

Muş Bayram Namazı: 05:23

Nevşehir Bayram Namazı: 05:50

Niğde Bayram Namazı: 05:52

Ordu Bayram Namazı: 05:32

Osmaniye Bayram Namazı: 05:48

Rize Bayram Namazı: 05:21

Sakarya Bayram Namazı: 06:02

Samsun Bayram Namazı: 05:37

Siirt Bayram Namazı: 05:23

Sinop Bayram Namazı: 05:40

Sivas Bayram Namazı: 05:38

Şanlıurfa Bayram Namazı: 05:38

Şırnak Bayram Namazı: 05:22

Tekirdağ Bayram Namazı: 06:13

Tokat Bayram Namazı: 05:39

Trabzon Bayram Namazı: 05:24

Tunceli Bayram Namazı: 05:30

Uşak Bayram Namazı: 06:11

Van Bayram Namazı: 05:16

Yalova Bayram Namazı: 06:07

Yozgat Bayram Namazı: 05:47

Zonguldak Bayram Namazı: 05:55