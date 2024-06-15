Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'den sonra Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'a kancayı taktı. A Milli Futbol Takımı'mız ile Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan 18 yaşındaki genç golcü, turnuvada Rodygo ve Vinicius'u keşfeden Madrid'in scout şefi Juni Calafat tarafından yakından takip edilecek.
Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Arda'nın ardından Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi.
EURO 2024'TE İZLEYECEKLER
İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre; Madrid devi, Beşiktaş'tın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor. Haberde 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'li yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izleneceği belirtildi.
SEMİH'E ARDA GÜLER TARİFESİ
Real Madrid'in Rodygo ve Vinicius'u keşfeden scout şefi Juni Calafat'ı, Semih Kılıçsoy'u turnuva boyunca izlemek için görevlendirdiği ifade edildi. Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılarla 24'ü ilk 11 olmak üzere 35 maça çıktı. Genç golcü, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 3 de asist yaptı. Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.