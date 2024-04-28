Üye Girişi
Haberler

Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor Arasında İlk Yarı Berabere Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Pendik

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Siltaş Yapı Pendikspor : Burak Öğür, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon

Goller: Dk. 7 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor ), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor )

Sarı kart: Dk. 7 Bourabia (Mondihome Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa Ndiaye altı pas önünde çok sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

20. dakikada Kayserispor beraberlik golüne yaklaştı. Sequeira'dan topu kapan Nazon, Pendikspor ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada gelişen Pendikspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Erdem'in altı pas önüne yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

45+2 dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Boa Morte kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Pendikspor Trendyol Pendik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title