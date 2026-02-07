Haberler

Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır." denildi.

  • Trabzonspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı.
  • Trabzonspor, Kocaeli ve Antalya'da da benzer saldırılar yaşandığını açıkladı.
  • Trabzonspor, sporcularının, teknik heyetin ve kulüp personelinin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Trabzonspor takım otobüsü, deplasman için gittikleri Samsun'da taşlı saldırıya uğradı. Olaya ilişkin Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

BORDO MAVİLİ KULÜBÜN OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında kabusu yaşadı. Takım otobüsü maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

TRABZONSPOR: MÜNFERİT DEĞİL, ORGANİZE SALDIRI

Olaya ilişkin Trabzonspor'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

"ÖNCE KOCAELİ VE ANTALYA, BUGÜN İSE SAMSUN"

Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ AÇIK ŞEKİLDE TEHDİT ALTINDA"

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEmre Siskolu:

Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanırken sesiniz çıkmıyordu.

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

MIKIN BIRBIRINIZI BIZ NE

yanıt11
yanıt7
Haber Yorumlarıİbrahim Uzun:

Fenerbahçe nin otobüsü kurşunlandığında hepiniz başınızı kuma gömdünüz.

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAKAN TÜRK:

Fenerbahçe’nin ahı

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumları46n6f55yrn:

mal

yanıt5
yanıt9
Haber YorumlarıBabayaro:

Eee işte size yıllar önce anlattık Fenerbahçe otobüsüne kurşun atılmasını umursamadiniz basitleştirdiniz bak başınıza gelince nasıl yangın yapıyorsunuz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Samsunspor ligden düşürülsün

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla

Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Suriye ve Suudi Arabistan ortak havayolu şirketi kuruyor

Yıllar sonra tarihi yakınlaşma! Suriye ve Suudi Arabistan'dan dev imza
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Suriye ve Suudi Arabistan ortak havayolu şirketi kuruyor

Yıllar sonra tarihi yakınlaşma! Suriye ve Suudi Arabistan'dan dev imza
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali