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Sakaryaspor Play-off Finali İçin Hazırlıklara Başladı

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Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, Süper Lig için oynanacak play-off finaline hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Sakaryaspor, play-off 2. tur eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacağı play-off finalinin hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Süper Lig için oynanacak play-off finaline doğrudan yükselen yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıktı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Sakaryaspor, Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK'yi karşı karşıya getirecek play-off 2. tur eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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