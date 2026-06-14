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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekranlardan izlendi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekranlardan izlendi
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Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçını belediyeler tarafından kurulan dev ekranlarda izledi. Bazı şehirlerde çorba, simit ve çay ikramı yapılırken, mağlubiyet sonrası üzüntü yaşandı.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bolu'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile yaptığı maçı dev ekranlardan izledi.

İzmit ilçesinde vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında maçın heyecanını yaşadı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Kamp sandalyeleriyle alana gelen bazı vatandaşlar, maç sırasında kahvaltı yaptı.

Sakarya

Sakarya'da milli maç için kentin birçok noktasına ekran kuruldu.

Sapanca'da vatandaşlar, Sapanca Belediyesi bahçesinde kurulan dev ekranda maçı takip etti.

Vatandaşlar, milli takımın mağlup olmasıyla üzüntü yaşadı.

Zonguldak

Zonguldak'ta milli maç için sahil bandında dev ekran kuruldu.

Türk bayrakları ve formalarla alana gelen Zonguldaklılar, milli takıma destek verdi.

Müsabakayı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

Aileleriyle alana gelen bazı çocuklar ise uyuyakaldı.

Düzce

Düzce'de belediye tarafından milli maç için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruldu.

Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan vatandaşlara çorba ikram edildi.

Vatandaşlar karşılaşmayı tezahüratlar yaparak izledi.

Karabük

Karabük'te belediye tarafından milli maç için Yenişehir Yazlık Sineması'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlara burada çorba ve simit ikram edildi.

Kamp sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

Bolu

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dev ekranlar kuruldu.

Anıtpark Meydanı'na kurulan ekranlarda milli maçı izlemek isteyenler sabahın erken saatlerinde alana geldi.

Devre arasında maçı izlemek için gelenlere çay ikram edildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın de vatandaşlarla birlikte maçı izledi.

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesinde milli maç için açılan kafe ve çay bahçelerinde vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Erken saatlerde aileleriyle kafelere gelen vatandaşlar kahvaltılarını yaparak milli maçı izledi.

Kaynak: AA
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