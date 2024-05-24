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Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, 50 ilden 959 kız ve erkek sporcu mücadele etti. Sporcular, 'sanda' dalında minderde rakipleriyle yarışırken, 'taolu' branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalıştı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 ilden 959 kız ve erkek sporcu mücadele etti.

Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde "sanda" dalında minderde rakipleriyle yarışan sporcular, "taolu" branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalıştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Spor

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