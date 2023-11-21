Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce Takımı 2. Lig'e yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce Takımı, Mersin'de düzenlenen 3. Lig Volo ve Raffa müsabakalarında ikinci olarak Bocce 2. Ligi'ne yükselme hakkı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce Takımı, Mersin'de düzenlenen 3. Lig Volo ve Raffa müsabakalarında ikinci olarak Bocce 2. Ligi'ne yükselme hakkı elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bocce Takımı, 14-17 Kasım tarihlerinde Mersin'de düzenlenen 3. Lig Volo ve Raffa müsabakalarına katıldı. 25 takımın katıldığı organizasyon, birbirinden zorlu mücadelelere sahne olurken, şampiyonluğu az farkla kaçıran temsilcimiz, ikinci olarak Bocce 2. Ligi'ne yükselme hakkı elde etti. Bu sonuçların ardından 30 Kasım - 03 Aralık tarihlerinde Ankara Kahramankazan'da boy gösterecek temsilcilerimiz, 2. ligde yarışarak Bocce 1. Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek. - SAKARYA